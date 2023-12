сегодня



Новая песня LILLA VENEDA



"Biomechanic Algorithm", новая песня группы LILLA VENEDA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Primordial Movements“, выход которого запланирован на 29 февраля:



Fury Dimension

Sleeping Knight’s Sky

Biomechanic Algorithm

Iron-Black Pestilence

Scratched Crown

Colossi

Immortal Vision of Chaos

Primordial Movements

Pytasz co w Moim Życiu

Biomechanic Algorithm by Lilla Veneda





