сегодня



Новый альбом LOST IN GREY выйдет весной



LOST IN GREY заключили контракт с лейблом El Puerto Records, на котором весной состоится релиз нового, четвертого по счету, альбома.



Harri Koskela: «Мы очень рады стать частью семьи El Puerto Records с нашим грядущим четвертым альбомом. Было очень интересно и вдохновляюще планировать следующие шаги и детали будущего LOST IN GREY вместе с энтузиастами и профессионалами лейбла! Выпьем за новую главу и приключения, которые нас ждут!»





+0 -0



просмотров: 32