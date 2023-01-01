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*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 47
*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 29
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
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Lost In Grey

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|||| сегодня

Новый альбом LOST IN GREY выйдет весной



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LOST IN GREY заключили контракт с лейблом El Puerto Records, на котором весной состоится релиз нового, четвертого по счету, альбома.

Harri Koskela: «Мы очень рады стать частью семьи El Puerto Records с нашим грядущим четвертым альбомом. Было очень интересно и вдохновляюще планировать следующие шаги и детали будущего LOST IN GREY вместе с энтузиастами и профессионалами лейбла! Выпьем за новую главу и приключения, которые нас ждут!»



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