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NEID нашли лейбл



Группа NEID сообщила о заключении контракта с лейблом Time To Kill Records, на котором состоится релиз ЕР “Still Offensive”.



«Этот EP — дань уважения музыкально плодовитому десятилетию, которое длилось с 1990 по начало 2000-х, и которое, по нашему скромному мнению, долгое время оставалось незамеченным, в отличие от признанных 80-х! Мы чувствуем связь с 90-ми по многим причинам, в основном потому, что некоторые из нас сделали свои первые шаги в этом десятилетии, играя в хардкор-панк группах, родившихся в тот период, таких как Tmd, Manifold, Razzapparte и Flopdown. Поэтому нам показалось естественным пересмотреть и переаранжировать кучу песен некоторых групп, которые мы всегда любили».





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