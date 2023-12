сегодня



Видео с текстом от GATES OPEN



GATES OPEN опубликовали официальное видео с текстом на песню 'Gates Open', которая будет включена в выходящий в феврале дебютный альбом Voice After Silence:



"The Awakening"

"Let The Night Become Your Guide"

"Till Death Unite Us"

"A Place Called Home"

"Gates Open"

"I, The Intellectual"

"We Are No More"

"Death"

"Northern Dark"







+0 -0



просмотров: 146