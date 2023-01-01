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*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 33
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
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SupaFly

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13 дек 2023 : 		 Новая песня SUPAFLY
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|||| сегодня

Новая песня SUPAFLY



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"Hypothermia", новая песня группы SUPAFLY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Vibe, выход которого запланирован на восьмое марта на Deko Entertainment (ADA/Warner Music Group)

SUPAFLY Feat. SPREAD EAGLE's RAY WEST Streaming New Song




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