15 дек 2023



Видео с текстом от COBRAKILL



"Razor Blade", официальное видео с текстом от группы COBRAKILL, доступно ниже. Эта песня взята из альбома Serpents Kiss, выходящего 19 января:



"Above The Law"

"Bazooka"

"Concrete Jungle"

"Razor Blade"

"Monstrous"

"Same Ol’ Nasty Rock N’ Roll"

"Torture Me"

"Hungry Heart"

"Seventeen"

"Silent Running"

"Ride My Rocket"

"Velvet Snakeskin"







