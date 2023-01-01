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*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 34
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!» 15
*У DIMMU BORGIR есть шесть-восемь новых песен 14
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Necrowretch

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15 дек 2023 : 		 Видео с текстом от NECROWRETCH

22 ноя 2023 : 		 Новое видео NECROWRETCH

16 фев 2020 : 		 Новый альбом NECROWRETCH доступен для прослушивания

8 янв 2020 : 		 Новая песня NECROWRETCH

11 дек 2019 : 		 Видео с текстом от NECROWRETCH

25 ноя 2019 : 		 Новая песня NECROWRETCH

3 мар 2017 : 		 Новая песня NECROWRETCH

17 фев 2015 : 		 Новая песня NECROWRETCH

14 янв 2015 : 		 Новая песня NECROWRETCH

14 окт 2014 : 		 Новая песня NECROWRETCH

22 сен 2014 : 		 NECROWRETCH записали кавер-версию SLAYER

24 сен 2013 : 		 Обложка нового релиза NECROWRETCH

15 дек 2012 : 		 Новая песня NECROWRETCH

7 дек 2012 : 		 Детали дебютного альбома NECROWRETCH

17 ноя 2012 : 		 NECROWRETCH завершили работу над дебютным альбомом

7 фев 2012 : 		 NECROWRETCH на CENTURY MEDIA RECORDS
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Видео с текстом от NECROWRETCH



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Ksar Al-Kufar", официальное видео с текстом от NECROWRETCH, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Swords of Dajjal', релиз которого намечен на второе февраля на Underground Activists.




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