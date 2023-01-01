×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
SEPULTURA едет в прощальный тур
45
Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за...
34
BRUCE DICKINSON женился в третий раз
19
DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!»
15
У DIMMU BORGIR есть шесть-восемь новых песен
14
DAVID ELLEFSON: «METALLICA для меня — это четыре потрясающих...
12
Барабанщик IRON MAIDEN о последствиях инсульта
11
Техник барабанщика METALLICA: «Самое страшное для меня перед...
11
Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от DEATHLESS LEGACY
9
BRUCE DICKINSON о дефиците групп уровня METALLICA, IRON MAID...
9
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
SEPULTURA едет в прощальный тур
45
Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за...
34
BRUCE DICKINSON женился в третий раз
19
DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!»
15
У DIMMU BORGIR есть шесть-восемь новых песен
14
все новости группы
Necrowretch
Франция
Death Metal
http://necrowretch.net/
Myspace:
http://www.myspace.com/vladrituals
VK.com:
https://www.instagram.com/necrowretch
Facebook:
https://www.facebook.com/Necrowretch
15 дек 2023
:
Видео с текстом от NECROWRETCH
22 ноя 2023
:
Новое видео NECROWRETCH
16 фев 2020
:
Новый альбом NECROWRETCH доступен для прослушивания
8 янв 2020
:
Новая песня NECROWRETCH
11 дек 2019
:
Видео с текстом от NECROWRETCH
25 ноя 2019
:
Новая песня NECROWRETCH
3 мар 2017
:
Новая песня NECROWRETCH
17 фев 2015
:
Новая песня NECROWRETCH
14 янв 2015
:
Новая песня NECROWRETCH
14 окт 2014
:
Новая песня NECROWRETCH
22 сен 2014
:
NECROWRETCH записали кавер-версию SLAYER
24 сен 2013
:
Обложка нового релиза NECROWRETCH
15 дек 2012
:
Новая песня NECROWRETCH
7 дек 2012
:
Детали дебютного альбома NECROWRETCH
17 ноя 2012
:
NECROWRETCH завершили работу над дебютным альбомом
7 фев 2012
:
NECROWRETCH на CENTURY MEDIA RECORDS
сегодня
Видео с текстом от NECROWRETCH
Ksar Al-Kufar", официальное видео с текстом от NECROWRETCH, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Swords of Dajjal', релиз которого намечен на второе февраля на Underground Activists.
http://necrowretch.net/
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 159
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет