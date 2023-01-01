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*Новое видео THERION 28
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 28
*METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию 16
*BRUCE DICKINSON о дефиците групп уровня METALLICA, IRON MAID... 11
*Техник барабанщика METALLICA: «Самое страшное для меня перед... 11
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Mass Infection

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|||| сегодня

MASS INFECTION нашли барабанщика



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MASS INFECTION опубликовали следующее сообщение:

«Всем привет!

У нас есть потрясающие новости, которыми мы хотим поделиться со всеми вами! Septimus (Disavowed, Necrovile, ex-Pestilence) станет новым барабанщиком MASS INFECTION, привнеся в коллектив мощное звучание и завораживающую энергетику.

Огромная и искренняя благодарность Giulio Galati за его бесценный вклад в жизнь MASS INFECTION.

На подходе много великих свершений, так что следите за новостями».

MASS INFECTION Announce New Drummer SEPTIMUS




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