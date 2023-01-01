MASS INFECTION нашли барабанщика

У нас есть потрясающие новости, которыми мы хотим поделиться со всеми вами! Septimus (Disavowed, Necrovile, ex-Pestilence) станет новым барабанщиком MASS INFECTION, привнеся в коллектив мощное звучание и завораживающую энергетику.
Огромная и искренняя благодарность Giulio Galati за его бесценный вклад в жизнь MASS INFECTION.
На подходе много великих свершений, так что следите за новостями».
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