18 дек 2023



Обложка и трек-лист нового альбома DISBELIEF



DISBELIEF опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название Killing Karma:



“Reborn”

“Killing Karma”

“The Scream That Slowly Disappeared”

“With Deep Regret”

“A Leap In The Dark”

“Inhuman Whore”

“Morbid Man”

“Condemnation”

“Flash Of Inspiration”

“The End Of Gods”

“This Last Order”

“Millenium” (Killing Joke cover)

“Fragile Aeon” (bonus track)







