Новое видео RUSSELL / GUNS



"Tell Me Why", новое видео группы RUSSELL / GUNS, в состав которой входят JACK RUSSELL и TRACII GUNS , доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Medusa, выходящего 12 января на Frontiers Music Srl:



01. Next In Line

02. Tell Me Why

03. Coming Down

04. Where I Belong

05. For You

06. Give Me The Night

07. Living A Lie

08. In And Out Of Love

09. Medusa

10. Back Into Your Arms Again

11. I Want You







