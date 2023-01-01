Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 46
*Новое видео THERION 31
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 28
*Фигурки PANTERA выйдут весной 22
*METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию 17
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST назвал худший альбом группы 14
*SLIPKNOT целиком исполнят первый альбом 14
*DORO: «Я никогда не испытывала желания выйти замуж и завести... 11
*BRUCE DICKINSON о дефиците групп уровня METALLICA, IRON MAID... 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 46
*Новое видео THERION 31
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 28
*Фигурки PANTERA выйдут весной 22
[= ||| все новости группы



*

Empires of Euphrates

*
| - |

|||| сегодня

Музыканты DYING FETUS, MISERY INDEX в EMPIRES OF EUPHRATES



zoom
"Echoes Of Ancient Past", новый ЕР группы EMPIRES OF EUPHRATES, в состав которой входят Vincent Matthews (Dying Fetus, Criminal Element, Sadistic Torment), Kevin Talley (Decrepit Birth, Misery Index, Suffocation, Six Feet Under) и Jim Ross (Bandwhore), доступен для прослушивания ниже:

“Spiritual Submission”
“A Kingdom With No King”
“Never Meant To Be”
“Screaming In The Night” (Krokus cover)
“Wars And Rumors Of Wars”
“Portals”

EMPIRES OF EUPHRATES Feat. DYING FETUS, MISERY INDEX Members Release Debut EP




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 145

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом