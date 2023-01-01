Музыканты DYING FETUS, MISERY INDEX в EMPIRES OF EUPHRATES
"Echoes Of Ancient Past", новый ЕР группы EMPIRES OF EUPHRATES, в состав которой входят Vincent Matthews (Dying Fetus, Criminal Element, Sadistic Torment), Kevin Talley (Decrepit Birth, Misery Index, Suffocation, Six Feet Under) и Jim Ross (Bandwhore), доступен для прослушивания ниже:
“Spiritual Submission”
“A Kingdom With No King”
“Never Meant To Be”
“Screaming In The Night” (Krokus cover)
“Wars And Rumors Of Wars”
“Portals”
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