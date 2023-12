сегодня



Музыканты DYING FETUS, MISERY INDEX в EMPIRES OF EUPHRATES



"Echoes Of Ancient Past", новый ЕР группы EMPIRES OF EUPHRATES, в состав которой входят Vincent Matthews (Dying Fetus, Criminal Element, Sadistic Torment), Kevin Talley (Decrepit Birth, Misery Index, Suffocation, Six Feet Under) и Jim Ross (Bandwhore), доступен для прослушивания ниже:



“Spiritual Submission”

“A Kingdom With No King”

“Never Meant To Be”

“Screaming In The Night” (Krokus cover)

“Wars And Rumors Of Wars”

“Portals”







