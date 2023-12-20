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*Новое видео THERION 31
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 28
*Фигурки PANTERA выйдут весной 20
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GraveNoire

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GRAVENOIRE на Season Of Mist



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Season Of Mist сообщили о заключении контракта с GRAVENOIRE:

«Мы рады объявить о значительном пополнении в семье Season of Mist - загадочном блэк-металлическом коллективе GraveNoire. Появившись из глубин бездны в начале 2022 года, GraveNoire представляет собой грозный альянс опытных музыкантов: Maximilien Brigliadori (BÂ'A, Diablation, бывший Hyrgal), Emmanuel Zuccaro (BÂ'A, Verfallen, бывший Hyrgal), Vicomte Vampyr Arkames (Diablation, бывший Seth/Ad-Inferna), и RMS Hreidmarr (Glaciation, BÂ'A, бывший Anorexia Nervosa/The CNK).

Движимые своим уникальным видением, Gravenoire стремятся восстановить связь с сырым и неумолимым духом блэк-метала 90-х. Их первый EP "Devant la porte des étoiles" — демонстрация этого стремления, записанный вживую в горниле их репетиций — без трекинга, без триггеров, без клик трека, без артифициальности. В результате получился бескомпромиссный проект, портал в потусторонние измерения, выкованный в горниле самой реальности.

Gravenoire — это не просто ностальгическое эхо, это проект, глубоко укоренившийся в почве предков, вбирающий в себя традиции своей родины. Их сущность черпается в священном, космическом и первозданном, вызывая в памяти голоса древних сил».

GRAVENOIRE - New French Black Metal Project Signs With Season Of Mist; Announcement Video Posted




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20 дек 2023
gravitgroove
Бл*ть, одно и тоже в этих БМ клипах: размалеванный бомжующий кащенит тянет руки к небу, будто просит Бога подать ему руку и забрать его с этой планеты за горизонт событий. Почему никто у сопки вулкана клип не снимет? Дерьмище!

просмотров: 114

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