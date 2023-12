все новости группы







GraveNoire

?

-

-





20 дек 2023 : GRAVENOIRE на Season Of Mist



сегодня



GRAVENOIRE на Season Of Mist



Season Of Mist сообщили о заключении контракта с GRAVENOIRE:



«Мы рады объявить о значительном пополнении в семье Season of Mist - загадочном блэк-металлическом коллективе GraveNoire. Появившись из глубин бездны в начале 2022 года, GraveNoire представляет собой грозный альянс опытных музыкантов: Maximilien Brigliadori (BÂ'A, Diablation, бывший Hyrgal), Emmanuel Zuccaro (BÂ'A, Verfallen, бывший Hyrgal), Vicomte Vampyr Arkames (Diablation, бывший Seth/Ad-Inferna), и RMS Hreidmarr (Glaciation, BÂ'A, бывший Anorexia Nervosa/The CNK).



Движимые своим уникальным видением, Gravenoire стремятся восстановить связь с сырым и неумолимым духом блэк-метала 90-х. Их первый EP "Devant la porte des étoiles" — демонстрация этого стремления, записанный вживую в горниле их репетиций — без трекинга, без триггеров, без клик трека, без артифициальности. В результате получился бескомпромиссный проект, портал в потусторонние измерения, выкованный в горниле самой реальности.



Gravenoire — это не просто ностальгическое эхо, это проект, глубоко укоренившийся в почве предков, вбирающий в себя традиции своей родины. Их сущность черпается в священном, космическом и первозданном, вызывая в памяти голоса древних сил».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 114