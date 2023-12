Новая песня IRON FRONT

сегодн€



Ќова€ песн€ IRON FRONT



УSlam Of Т87Ф, нова€ песн€ группы IRON FRONT, доступна дл€ прослушивани€ ниже. Ётот трек вз€т из альбома Hooked, выход которого запланирован на 12 €нвар€ на Creator-Destructor Records:



УDissolved In ResinФ

УSlug RoundsФ

УBurned By A Crack PipeФ

УPig SplitterФ

УHookedФ

УIntestinal SiphonФ

УSlam Of С87Ф







