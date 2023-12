все новости группы







Emergency Rule

?

-

-





24 дек 2023 : Новое видео EMERGENCY RULE



сегодня



Новое видео EMERGENCY RULE



"Garden", новое видео группы EMERGENCY RULE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The King Of Ithaca, выходящего девятого февраля:



"The Hook"

"Garden"

"Bartender"

"Something To Say"

"Abuse"

"Corporation"

"From The Grave"

"Ulysses"







+0 -1



просмотров: 102