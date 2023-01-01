Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
*Новое видео DORO 22
*TOMAS HAAKE о музыкантах, которым нравится MESHUGGAH 20
*Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попас... 19
*Умер отец барабанщика METALLICA 17
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST назвал худший альбом группы 17
*TED NUGENT: «Тэйлор Свифт ни рыба ни мясо» 16
*SLIPKNOT целиком исполнят первый альбом 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
*Новое видео DORO 22
*TOMAS HAAKE о музыкантах, которым нравится MESHUGGAH 20
[= ||| все новости группы



*

Emergency Rule

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Новое видео EMERGENCY RULE



zoom
"Garden", новое видео группы EMERGENCY RULE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The King Of Ithaca, выходящего девятого февраля:

"The Hook"
"Garden"
"Bartender"
"Something To Say"
"Abuse"
"Corporation"
"From The Grave"
"Ulysses"

Australia's EMERGENCY RULE To Release Debut Album In February 2024; "Garden" Single / Video Streaming




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 102

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом