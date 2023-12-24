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*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
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Devastator

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Новая песня DEVASTATOR



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"Ritual Abuse (Evil Never Dies)", новая песня группы DEVASTATOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Conjurers Of Cruelty, выход которого запланирован на первое марта на Listenable Records.

“Beyond The Gate”
“Conjurers Of Cruelty”
“Black Witchery”
“Ritual Abuse (Evil Never Dies)”
“Walpurgisnacht”
“Necromantic Lust”
“Deathspell Defloration”
“Bestial Rites”
“Sharpen The Blade”
“Rabid Morbid Death”
“Liar In Wait”*
“Death Forever”*


*CD bonus tracks

DEVASTATOR Announce Conjurers Of Cruelty Album; First Single Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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24 дек 2023
resurgamresponses
кажется история Металла пошла по кругу.
олдовый трэш блэк с поразительными названиями трэков.
24 дек 2023
resurgamresponses
United Kingdom
Formed in 2017

просмотров: 240

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