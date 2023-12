все новости группы







24 дек 2023 : Новая песня DEVASTATOR



Новая песня DEVASTATOR



"Ritual Abuse (Evil Never Dies)", новая песня группы DEVASTATOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Conjurers Of Cruelty, выход которого запланирован на первое марта на Listenable Records.



“Beyond The Gate”

“Conjurers Of Cruelty”

“Black Witchery”

“Ritual Abuse (Evil Never Dies)”

“Walpurgisnacht”

“Necromantic Lust”

“Deathspell Defloration”

“Bestial Rites”

“Sharpen The Blade”

“Rabid Morbid Death”

“Liar In Wait”*

“Death Forever”*





*CD bonus tracks







