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Новое видео FIDDLER'S GREEN



A GOOD OLD IRISH BAR, новое видео FIDDLER'S GREEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Green Machine", релиз которого намечен на 29 декабря. http://www.fiddlers.de/







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