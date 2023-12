сегодня



Новая песня INQUISITION



A Hidden Ceremony of Blood and Flesh, новая песня INQUISITION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Veneration of Medieval Mysticism and Cosmological Violence", релиз которого намечен на 26 января. http://inquisitionbm.bandcamp.com/







