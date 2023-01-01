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*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 48
*Новое видео THERION 32
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
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Atronos

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|||| сегодня

Новый альбом ATRONOS доступен для прослушивания



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Erwachen, новый альбом ATRONOS, доступен для прослушивания ниже.




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