сегодня



Новое видео MOURNING DAWN



“The Color of Waves”, новое видео MOURNING DAWN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят нового альбома “The Foam of Despair”, выход которого намечен на 12 января:



1. Tomber du temps

2. Blue Pain

3. Borrowed Skin

4. Apex

5. Suzerain

6. The Color of Waves

7. Midnight Sun (CD edition bonus track) http://www.mourningdawn.com







+0 -0



просмотров: 124