Обложка и трек-лист нового альбома SMORRAH



Группа SMORRAH опубликовала обложку и трек-лист дебютного альбома “Welcome To Your Nightmare“, релиз которого намечен на 23 февраля:



Welcome To Your Nightmare 04:51

Dead Snake Eyes 04:45

Age Of Decay 05:54

Killing Spree 03:58

Hope Dies Last 03:45

Buried Underneath 05:40

Death Awaits 05:00

Evil Betrayal 05:19

When The Tide Comes In 06:25





