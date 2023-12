сегодня



Новое видео ZO2



Begin Again, новое видео ZO2, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Begin Again”:





DISC 1



Begin Again

Temptation

Living Now

Dirty Water

Radio

Fly On Your Wings

Isolate

She Believes

If You See Kay

Ain’t It Beautiful

Comin’ Home

Everywhere

Get Up Now

Painted Lady

Show Me

No Way Out

Infinity Rising

DISC 2



Z Rock Theme

A Million Pieces

I Will Be Alright

Heart of Confusion

That’s What’s Up

All Hell’s Breakin’ Loose

Complicated

One Love

Live Today

Waitin’ for the Bus/Jesus Just left Chicago







