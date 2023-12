сегодня



Новое видео UNSHINE



“Hjul”, новое видео UNSHINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Karn of Burnings”, релиз которого намечен на 22 марта на Rockshots Records:



1. Hjul – 5:04

2. Arrival Of Aurochs – 5:51

3. Sakraali Elementaali – 5:49

4. Mill Of Bergelmir – 6:54

5. Maa Jälkeen Ihmisen – 5:48

6. Aettarfylgja – 4:59

7. Tara – 6:03

8. Lennä Toive – 5:07 http://www.unshine.com







