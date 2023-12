сегодня



Новое видео DUST MICE



Archimedes Death Ray, новое видео группы DUST MICE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “Room Within A Room”, выходящего на Epictronic Records:



1. Room Within a room

2. Dr Beer

3. Ultrawave

4. Uncle Sam’s on Mars (cover)

5. Bergen Giza Tangiers

6. Archimedes Death Ray

7. Space Magick

8. RIPX https://dustmice.bandcamp.com/







просмотров: 150