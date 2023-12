все новости группы







29 дек 2023 : Новый альбом TITVN выйдет зимой



Новый альбом TITVN выйдет зимой



TITVN выпустят новую работу, получившую название The Human Experience, двенадцатого января:



"The Human Experience"

"Transcending"

"The Alpha One"

"Blood Bender"

"Unholy Beast (The Revenant)"

"You Only See The Glass Half Full On A Wednesday"

"Carnival Decay"

"Violence" (feat. Hazkin)

"Beneath The Surface"

"Legion"







