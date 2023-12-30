×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами»
88
TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов
61
Лидер KREATOR подвел итоги года
39
Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попас...
19
DEE SNIDER о главе Spotify: «Его нужно вывести на улицу и пр...
18
TED NUGENT: «Тэйлор Свифт ни рыба ни мясо»
18
Новое видео DEICIDE
18
Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Герма...
17
Вокалист SEPULTURA: «Как только перестал брать в рот крепкое...
17
Новое видео ANDRY
14
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами»
88
TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов
61
Лидер KREATOR подвел итоги года
39
Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попас...
19
DEE SNIDER о главе Spotify: «Его нужно вывести на улицу и пр...
18
все новости группы
Déhà
Бельгия
Black Metal
https://deha.bandcamp.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/deha_amsg/
Facebook:
https://www.facebook.com/dehamusic/
30 дек 2023
:
Новый альбом DéHà доступен для прослушивания
9 дек 2023
:
Новое видео DéHà
11 апр 2022
:
Новый альбом DéHà доступен для прослушивания
сегодня
Новый альбом DéHà доступен для прослушивания
The Illusion of Reach, новый альбом DéHà, доступен для прослушивания ниже.
https://deha.bandcamp.com/
+0
-0
(
1
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
30 дек 2023
HeliosHyperion
Мне вот интересно, по какому принципу отбирается тот или иной музыкал в говновости.. Помимо "бывших членов" и "взятия крепкого", такое ощущение, что нейронка мониторит каналы.
просмотров: 192
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).