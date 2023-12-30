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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 88
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 61
*Лидер KREATOR подвел итоги года 39
*Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попас... 19
*DEE SNIDER о главе Spotify: «Его нужно вывести на улицу и пр... 18
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Déhà

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Новый альбом DéHà доступен для прослушивания



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The Illusion of Reach, новый альбом DéHà, доступен для прослушивания ниже.




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30 дек 2023
HeliosHyperion
Мне вот интересно, по какому принципу отбирается тот или иной музыкал в говновости.. Помимо "бывших членов" и "взятия крепкого", такое ощущение, что нейронка мониторит каналы.

просмотров: 192

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