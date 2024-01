сегодня



Новая песня ANUBIS



ANUBIS опубликовали официальное видео с текстом на песню “Heartless”, за создание которого отвечал Scott Rudd (Opeth, Hammerfall):



"Venom And The Viper's Kiss"

"Heartless"

"Priestess Of Dark Paradise"

"Fallen"

"Devour"

"The Uncreated"

"Symbolic"

"Strife"

"Thy Frozen Throne"







+0 -0



просмотров: 160