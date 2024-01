сегодня



Новый альбом SECOND SHOOTER выйдет зимой



SECOND SHOOTER выпустят дебютную пластинку, получившую название Fury Made Flesh, девятнадцатого января на Into Records:



"Protect And Serve"

"Diana The Huntress"

"Palm Reader"

"Bringer Of Death"

"Suffocate Eternal"

"Gold Plated Pervert"

"Bleeding Ear"

"Set Adrift"

"Caged"

"For All The Parasites"







