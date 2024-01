все новости группы







Killsorrow

?

-

-





4 янв 2024 : Новое видео KILLSORROW



сегодня



Новое видео KILLSORROW



“Parasite Symphony”, новое видео группы KILLSORROW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Wasteland Chronicles, выпущенного на CD в ноябре и выходящего в цифровом варианте в первом квартале этого года:



“Keep Out!”

“Lost In The Dark”

“Parasite Symphony”

“Prototype”

“Eyes”

“Shelter”

“Straight To Hell”

“Finest Day To Die”

“Play With Me”

“Endless Fry”

“Wasteland”

“Home Sweet Home”







+0 -0



просмотров: 181