Музыканты SPIRIT ADRIFT, NITE, SLOUGH FEG в HANDS OF GORO



Группа HANDS OF GORO выпустит дебютную пластинку первого марта этого года. Первый сингл из нее, “Archduke Of Fear”, доступен ниже.



“Prince Of Shokan”

“Demonizer”

“Uncanny”

“21st Century Plague”

“You Have No Face”

“Waste Of Blood”

“End To End”

“Archduke Of Fear”







