сегодня



A MURDER OF CROWS возвращаются!



A MURDER OF CROWS объявили о возвращении на сцену после почти десяти лет отсутствия — группа отыграет шоу в рамках фестиваля Blood Sacrifice третьего февраля вместе с Forests Under Construction (F.U.C), Wings Of Thanatos, Sons Of Erebus и другими.







