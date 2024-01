все новости группы







Lipz

?

-

-





9 янв 2024 : Новое видео LIPZ



9 янв 2024



Новое видео LIPZ



"Bye Bye Beautiful", новое видео группы LIPZ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Changing The Melody, выходящего 15 марта:



"I’m Going Under"

"Changing The Melody"

"Bang Bang"

"Stop Talk About..."

"Bye Bye Beautiful"

"I’m Alive"

"Freak"

"Secret Lover"

"I Would Die For You"

"Monsterz"







+0 -0



просмотров: 161