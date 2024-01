все новости группы







Spiritual Deception

9 янв 2024 : Новое видео SPIRITUAL DECEPTION



9 янв 2024



Новое видео SPIRITUAL DECEPTION



"Atavic Future (Decadence pt.II)",, новое видео группы SPIRITUAL DECEPTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Semitae Mentis, выходящего девятого февраля на Amputated Vein Records:



"The I Swells... (Decadence pt.I)"

"Atavic Future (Decadence pt.II)"

"The Days Of Sleep (Decadence pt.III)"

"Beyond Perception And Matter"

"Dirac Sea" (feat. Luc Lemay - Gorguts)

"The Night Opens"

"On The Edge Of The Abyss"

"Thousand Lives Within" (feat. Karl Sanders - Nile)

"Individuality Dissolves"

"...To The Coldest Decline (Decadence pt.IV)"







