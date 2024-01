все новости группы







Hypoxia

?

-

-





11 янв 2024 : Музыканты MONSTROSITY, VILE в HYPOXIA



сегодня



Музыканты MONSTROSITY, VILE в HYPOXIA



Группа HYPOXIA, в состав которой входят бывшие и нынешние участники Monstrosity, Vile, Secrecy, Castrator, Total Fucking Destruction, опубликовала официальное видео с текстом на песню “Bleed For Blasphemy.” Этот трек включён в новую студийную работу, получившую название "Defiance", релиз которой намечен на 23 февраля на CD, виниле и в цифровом варианте на Selfmadegod Records.



Трек-лист:



“Overture”

“Bleed For Blasphemy”

“Pathway To Charon”

“Correlated Embolism”

“Agonized Asphyxia”

“Drowning In Darkness”

“Too Far Gone”

“Black Omens”

“Serpents Of Gaia”

“Scorched And Skinned”

“Finale”







+2 -0



просмотров: 134