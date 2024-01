10 янв 2024



Новое видео EXIT EDEN



Femme Fatale, новое видео EXIT EDEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Femme Fatale, релиз которого намечен на 12 января на Napalm Records:



01 Femme Fatale

02 It's a Sin

03 Run! (feat. Marko Hietala)

04 Separate Ways

05 Buried in the Past

06 Désenchantée

07 Dying in my Dreams

08 Poison

09 Alone

10 Hold Back Your Fear

11 Kayleigh

12 Elysium







