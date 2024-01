сегодня



Новое видео FREAKSHOW



"It Hurts Me",новое видео группы FREAKSHOW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома So Shall It Be:



"Get It Ready"

"Wendi"

"You Shine"

"So Shall It Be"

"M.S.M."

"Tell Me You Love Me"

"Full-On Shred" (Instrumental)

"It Hurts Me"

"Ice Cold Hands"

"Lovin You, Lovin Me"







