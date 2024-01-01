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PAINWARD все еще ищут вокалиста



В рамках интервью RichardMetalFan, бывший гитарист OVERKILL и VIO-LENCE Bobby Gustafson поговорил про свой новый проект PAINWARD, и, в частности, ответил на вопрос о том, когда поклонникам стоит ждать новую пластинку:



«Альбом уже подготовлен, и пока я ждал, я написал несколько дополнительных песен. Я сочинил еще три песни, которые фактически вытеснили две песни, которые в итоге войдут в EP.



Mike из MASSACRE является моим давним другом. Он живет в Форт-Лодердейле. Мы знаем друг друга более 20 лет. Так что он будет играть на басу. Вообще-то я ищу другого барабанщика. Думаю, я воспользуюсь услугами Jim'а только для SATAN'S TAINT, так что все будет по-другому. У нас есть барабанщик из Огайо, с которым мы сейчас разговариваем. У нас был вокалист, но сейчас он вроде как пропал. Я не знаю, что случилось. Кажется, пару недель назад он поймал COVID, а потом просто исчез. Так что мы все еще ищем вокалиста. Я хочу найти правильного парня. Поэтому я не тороплюсь, ведь так часто о группе судят по тому, как поет вокалист. Вы либо любите его, либо ненавидите - то же самое с Blitz [Bobby Ellsworth из OVERKILL], то же самое с Sean [Killian, вокалист VIO-LENCE]; вы либо любите его, либо ненавидите. Поэтому я пытаюсь добиться чего-то такого, что понравится большему количеству людей».







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