16 €нв 2024



Ќовое видео GHØSTKID



"FSU", новое видео GHØSTKID, доступно ниже. Ётот трек вз€т из нового альбома Hollywood Suicide, релиз которого намечен на 22 марта в следующих вариантах:





Ltd. CD Digipak



Ltd. transp. red LP



Ltd. grey LP (300x) available from cmdistro.de & various other retailers



Ltd. white-black haze LP (500x) available from†Ghøstkid



Ltd. translucent highlighter yellow LP (US version) available in the US





“рек-лист:



"Hollywood Suicide"†

"S3x"†

"FSU"†

"Heavy Rain"†

"Valerie"†

"Black Cloud"†

"Ugly"†

"Bløød"†

"Murder" (feat. Inhuman)†

"Dahlia"†

"Helena Drive"







