сегодня



Новый альбом COLD SWEAT выйдет весной



COLD SWEAT сообщили о заключении контракта с лейблом RFK Media, на котором 29 марта состоится релиз нового альбома Unburied Alive:



"Rain Down"

"Claim To Fame"

"Long Gone"

"Out On My Own"

"Let’s Make Love Tonight" (Live 2020)

"Long Way Down" (Live 2020)

"Four On The Floor" (Live 2020)

"Lovestruck" (Live 2020)

"Cryin’ Shame" (Live 2020)

"Killing Floor" (Live 2020)

"Mannheim Medley" (Live 1990) – "I Just Wanna Make Love To You" / "Cryin’ Shame" / "Killing Floor"







+0 -0



просмотров: 150