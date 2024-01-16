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Andry
Греция
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-
Myspace:
https://www.instagram.com/andrybluesmetalqueen
Facebook:
https://www.facebook.com/adriana.lagiou
16 янв 2024
:
Новое видео ANDRY
29 дек 2023
:
Новое видео ANDRY
сегодня
Новое видео ANDRY
My Love, новое видео ANDRY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома ‘Skies’, выход которого намечен на 16 февраля на Baby Mistress Records!
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16 янв 2024
Corpsegrinder04
Платье у Киркорова что-ли стянула ?
1
16 янв 2024
WahrandPhain
Corpsegrinder04
,
тоже сразу почему -то подумал про голую вечеринку.
16 янв 2024
Орион
WahrandPhain
,
какая ещё "голая вечеринка". Посмотрите на этот прозрачный материал, словно похожая на желе кожа некоторых глубоководных рыб. Особь явно достигла зрелости, поэтому понадобилась укрупнённая имитация и фотофорных клеток.
Да это же в чистом виде наряд для когда-то популярного, но ныне позабытого формата вечеринок типа "аквадискотека".
16 янв 2024
Damien
Музыка, явно не блещущая оригинальностью, на троечку с плюсом по пятибалльной шкале всё же потянет. А вот строить из себя дьяволицу тоже ведь надо уметь: для этого недостаточно просто напялить дурацкие рога, напоминающие антилопьи - ТУТ НУЖНО ПОЛНОЕ ВНЕШНЕЕ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ (если не сказать ПЕРЕРОЖДЕНИЕ), примерно как в образах девиц на концертах Cradle Of Filth примерно 20-летней давности (лучше бы просто везде оставалась в шляпке* - так было бы на 100% аутентично смысловому посылу).
* Или, как в свое время, когда еще был маленький, говорил один из моих племянников, "в шляпотке". :-D
16 янв 2024
Corpsegrinder04
Damien
,
настоящие дьяволицы у Коррозии на концертах голые в гробу по залу катаются. Смотрел отрывок был, одной даже какой-то говнарь прям на сцене отлизывал. Вот там ад настоящий, а это так херня дет. садовская.
16 янв 2024
Damien
Corpsegrinder04
,
сценические "художества" КМ со страшенными голыми девками я как-то раз наблюдал воочию, ТАКОЕ не забывается! :))) Однако я всё же более эстетичен в своих визуальных предпочтениях , и я бы не сказал, что упомянутые мною загримированные девицы на ходулях на концертах COF - детсадовская херня: свою визуальную функцию они выполняли великолепно.
просмотров: 377
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Да это же в чистом виде наряд для когда-то популярного, но ныне позабытого формата вечеринок типа "аквадискотека".
* Или, как в свое время, когда еще был маленький, говорил один из моих племянников, "в шляпотке". :-D