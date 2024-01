сегодня



Новое видео VERONA ON VENUS



“Monarch Acid Test”, новое видео VERONA ON VENUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома ‘Popular Delusions’, релиз которого намечен на 19 января:



“Rodent”

“Dead Heroes Hang”

“Floods Of Burden”

“The Hate Ballet”

“Dirty Cigarettes”

“Red Dead Rose”

“Popular Delusions”

“Monarch Acid Test”

“The Bones Of Baby Dolls”







