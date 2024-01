все новости группы







18 янв 2024 : Альбом QUANTUM выйдет весной



Альбом QUANTUM выйдет весной



Группа QUANTUM выпустит дебютную работу, получившую название Down The Mountainside. в апреле 2024 года:



"The Hivemind & The Cockroach"

"On The Verge"

"Down The Mountainside Pt. 1"

"Moths & Leaves"

"Abstract Bliss"

"Dots"

"Down The Mountainside Pt. 2"

"The Last Stone"







