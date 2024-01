18 янв 2024



Новое видео AUSTRIAN DEATH MACHINE



"Destroy The Machines", новое видео AUSTRIAN DEATH MACHINE. доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Quad Brutal", релиз которого намечен на 23 февраля на Napalm Records:



01. No Pain No Gain (feat. Craig Golias, Angel Vivaldi)

02. Conquer (feat. HELLBØRN, Clayton King)

03. Hey Bro Can You Spot Me? (feat. Craig Golias, Alarcon)

04. Judgment Day (feat. Ov Sulfur)

05. Everybody Pities The Weak (feat. HELLBØRN)

06. Don't Be Lazy (feat. Craig Golias)

07. Get Down (feat. Craig Golias)

08. Destroy The Machines (feat. Dany Lambesis)

09. MeatGrinder (feat. HELLBØRN)

10. I Never Quit (feat. Kill Rob Bailey, Craig Golias, BLEEDING THROUGH)







