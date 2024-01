18 янв 2024



Видео с текстом от WINTERHORDE



Angels in Disguise (feat. Kobi Farhi), официальное видео с текстом от WINTERHORDE, доступно ниже. Эта песня взята из альбома Neptunian, выпущенного восьмого декабря на Noble Demon:



"Amphibia"

"Neptunian (As Trident Strikes The Ice)"

"Angels In Disguise" (Feat. Kobi Farhi of Orphaned Land)

"The Spirit Of Freedom"

"Alone In The Ocean"

"The Garden"

"Ascension"

"A Harvester Of Stars" (Feat. Davidavi Dolev of Subterranean Masquerade)

"With Bare Hands Against The Storm"

"The Greatest Plague Of Earth" (Vinyl bonus track) http://www.winterhorde.com







