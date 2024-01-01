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MOXY расстались с вокалистом



Nick Walsh (Slik Toxik, Famous Underground) опубликовал следующее сообщение:



«Дорогие поклонники MOXY.



После 10 невероятных лет работы в качестве вокалиста и сопродюсера MOXY я принял непростое решение уйти в отставку со своего нынешнего поста. Мои другие проекты требуют больше времени, и я чувствую, что не могу отдавать MOXY те 100%, которых он заслуживает. Это был удивительный путь, наполненный незабываемыми воспоминаниями и музыкой, которая навсегда останется в наших сердцах.



Я хочу выразить глубочайшую благодарность всем нашим поклонникам, которые поддерживали нас все эти годы. Ваша страсть и преданность были движущей силой музыки, и я искренне благодарен за каждый разделяемый нами миг.



Хотя моя роль в MOXY может поменяться, моя любовь к музыке и группе всегда будет неизменной. Я с нетерпением жду, когда Earl Johnson и MOXY продолжат развиваться и дарить радость слушателям по всему миру!»







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