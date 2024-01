сегодня



Видео с текстом от ABHORIA



"Winter's Embrace", официальное видео с текстом от ABHORIA, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Depths", выход которого намечен на 19 января на Prosthetic:



"Emergence"

"The Inexorable Earth"

"The Well"

"Within Our Dominion"

"They Hunt At Night"

"Devour"

"The Foundling"

"Ghost In The Smoke"

"Winter's Embrace"







+0 -0



просмотров: 96