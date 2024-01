20 янв 2024



ALIEN ANT FARM выпустят альбом весной



"So Cold", новая песня группы ALIEN ANT FARM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "~mAntras~", выход которого запланирован на 26 апреля:



01. The Wrong Things

02. Last dAntz

03. Fade

04. No. 1

05. Storms Over

06. So Cold

07. What Am I Doing

08. Prosperous Futures

09. Glasses

10. Everything She wAnts

11. ~mAntras~







