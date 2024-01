сегодня



Новое видео APOGEAN



“Hueman (The Pleasure Of Burn)”, новое видео группы APOGEAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Cyberstrictive, выходящего восьмого марта на The Artisan Era:



"Bluelight Sonata"

"Thousand-Yard Glare"

"Distance (Of Walls And Wails)"

"With Which Ear You’ll Listen"

"Imposter Reborn"

"Within The Bounds Of A Simile"

"Hueman (The Pleasure Of Burn)"

"Polybius"

"Spinthariscope"

"An(t)imus"







