Keres

Италия

-

23 янв 2024 : Новое видео KERES



23 янв 2024



Новое видео KERES



"Eradicate The Infected Seed", новое видео группы KERES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Homo Homini Lupus, выходящего 23 февраля:



"Exist For War"

"Immaculate Incarnation Of Darkness"

"Oblivion"

"Pale Horse Of Extinction"

"Until Everything's Burned"

"Leviathan"

"Eradicate The Infected Seed"

"Void And Silence"







