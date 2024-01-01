Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 128
*Йе в BURZUM 42
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 23
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 22
*Фронтмен SAXON: «Я считаю, что сейчас наблюдается массовое в... 19
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 18
*Новое видео ANDRY 17
*KERRY KING: «Звучание моего проекта похоже на то, что мы дел... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 128
*Йе в BURZUM 42
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 23
[= ||| все новости группы



*

Orbit Culture

*
| - |

|||| сегодня

ORBIT CULTURE на Century Media



zoom
Century Media сообщили о подписании контракта с группой ORBIT CULTURE.

«Century Media является домом для некоторых из крупнейших современных метал-групп, и мы не можем не порадоваться тому, что стали частью их списка. Мы с нетерпением ждем, когда в будущем сможем предложить вам новую музыку и тесно сотрудничать с командой мирового класса Century Media!»

«Наблюдать за тем, как Orbit Culture превратились в одну из ведущих новых метал-групп в мире, и сотрудничать с ними — это очень вдохновляюще!» — заявил Philipp Schulte, вице-президент и глава международного направления Century Media.

Sweden's ORBIT CULTURE Sign With Century Media; Confirmed For MACHINE HEAD's Slaughter The MartГёur NГёrth America 2024 With FEAR FACTORY






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 200

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом