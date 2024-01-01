ORBIT CULTURE на Century Media

Century Media сообщили о подписании контракта с группой ORBIT CULTURE.
«Century Media является домом для некоторых из крупнейших современных метал-групп, и мы не можем не порадоваться тому, что стали частью их списка. Мы с нетерпением ждем, когда в будущем сможем предложить вам новую музыку и тесно сотрудничать с командой мирового класса Century Media!»
«Наблюдать за тем, как Orbit Culture превратились в одну из ведущих новых метал-групп в мире, и сотрудничать с ними — это очень вдохновляюще!» — заявил Philipp Schulte, вице-президент и глава международного направления Century Media.
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