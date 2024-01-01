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King Of The Locusts

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Бывший барабанщик TYPE O NEGATIVE в KING OF THE LOCUSTS



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SAL ABRUSCATO, бывший ударник TYPE O NEGATIVE и нынешний вокалист A PALE HORSE NAMED DEATH, намекнул на создание нового проекта, которые заинтересует поклонников каждой из этих команд — KING OF THE LOCUSTS:

«Это может произойти в ближайшем будущем, любая новая музыка будет создана для этой структуры. Пора перевернуть страницу и оставить прошлое в покое, дело не в том, кому это нравится или нет, дело в том, чтобы жить и наслаждаться моментом творчества с хорошими людьми и друзьями».

Former TYPE O NEGATIVE Drummer SAL ABRUSCATO Hints At New Project, KING OF THE LOCUSTS




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